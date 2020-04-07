Доктор Комаровский посоветовал носить респираторы

Это средство эксперт назвал эффективным средством защиты от коронавируса.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале. Он заявил, что здоровым медицинские маски не помогают не заболеть, зато полезны, если человек является распространителем инфекции. Доктор призвал не носить сразу несколько масок – это не повышает их эффективность. Также эксперт заявил, что нельзя ее трогать и стягивать с лица.

Если человек хочет обезопасить себя, то лучше носить респиратор – он плотный и имеет фильтр. Комаровский рассказал, что FFP2 задерживает до 95% «гадостей в воздухе», а FFP3 — 98%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали о коронавирусе у детей. Эксперты провели масштабное исследование, чтобы понять, как инфекция влияет на ребенка.