В России в сутки производят 1,6 млн масок

Ожидается, что к концу апреля число увеличится на несколько сотен тысяч.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Он заявил, что в России за сутки производят 1,6 миллионов медицинских масок. Их используют сотрудники медицинских учреждениях. Уже к 20 апреля количество произведенных масок хотят увеличить до 2,1 миллиона. Также в России шьют марлевые маски, что что дефицита не ожидается.

Наладили производство и аппаратов искусственной вентиляции легких – за неделю делают 80 аппаратов.

Напоминаем, что недавно наша страна закупила у Китая 51 миллион масок, которые уже поставили в регионы. Власти ждут поставок еще 21 миллиона изделий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти девушки украли медицинские маски у своих соседей.