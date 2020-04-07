Елена Воробей призналась, что развелась с третьим мужем из-за измены

Воробей жила с супругом семь лет. Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena/

Воробей жила с супругом семь лет. Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena/

Юмориста заявила, что ее экс-супруг нашел себе молодую любовницу.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем комедийная актриса Елена Воробей рассказала в эфире передачи «Судьба человека». Она заявила, что развелась с третьим мужем, Андреем Кислюком, с которым она прожила вместе семь лето. Всему причиной стала измена – артист нашел себе молодую любовницу, с чем Воробей мириться не смогла.

Актриса не стала скрываться и рассказала, что ей было непросто расстаться. Она все время оборачивалась назад и анализировала ситуацию. При этом она отметила, что жить, оглядываясь в прошлое, нельзя – так можно споткнуться и упасть.

«Поэтому я поняла, что надо отпустить друг друга»,

— подчеркнула Воробей.

После развода она смогла вернуться в Москву. О новом замужестве она пока не думает.

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