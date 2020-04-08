В Китае за сутки зафиксировали 62 случая заражения коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

За сутки в Китае зафиксировали 62 случая заражения коронавирусом, скончались два человека, вылечились 112 человек. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

При этом из 62 новых случаев 59 – ввозные, остальные три – локальные (два — в провинции Шаньдун, один — в провинции Гуандун).

Всего в Китае на данный момент выявлено 1042 ввозных случая коронавирусом, все еще болеют 714 человек, 23 находятся в тяжелом состоянии, 328 человек вылечились и выписаны из больницы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели.

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