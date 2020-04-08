В Германии за сутки зафиксировано более четырех тысяч заболевших коронавирусом

В Германии за сутки зафиксировано более четырех тысяч заболевших коронавирусом
Флаг Германии.Фото: Pixabay

За сутки в Германии зафиксировано 4003 заболевших коронавирусом. Таким образом число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 103 228, сообщает Институт Роберта Коха.

В Германии из-за коронавируса скончались 1861 человек. Больше всего зараженных выявлено в Баварии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 1 431 706 человек. Скончались 82 080, при этом 302 150 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 7 497 человек, умерли 58. При этом 494 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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Германия зараженные коронавирус
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