На гребне антициклона. В Петербурге ожидается солнечная погода

На гребне антициклона. В Петербурге ожидается солнечная погода
В городе ожидается солнечна и ясная погода. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В среду, 8 апреля, гребень антициклона развеет облака над Петербургом. В городе ожидается солнечна и ясная погода.

Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

«Наполненный холодными воздушными массами, он будет рассеивать облака и прекратит дожди»,- рассказал синоптик.

Солнечные лучи прогреют воздух. Температура воздуха в городе составит +10…+12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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