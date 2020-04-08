Беларусь, не признававшая коронавирус, просит помощи у ЕС

Пока непонятно, о какой сумме идет речь.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем рассказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития. Он заявил, что Беларусь просит о помощи для здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Борель отметил, что речь идет о сумме около 60 миллионов евро, но это не окончательная цифра.

На данный момент в Беларуси заболели более тысячи человек, умерли 13 человек. Режим карантина введен не был.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко не хочет закрывать границы страны. Как именно президент Белоруссии собирается бороться с коронавирусом – не совсем понятно. Говорится лишь, что «точечно и профессионально».