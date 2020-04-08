В Петербурге еще две больницы начали принимать больных с коронавирусом

В Петербурге еще две больницы начали принимать больных с коронавирусом
Сразу несколько больниц принимают больных с коронавирусом. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Теперь таких учреждений в городе четыре.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению. В Петербурге пациентов с инфекцией принимали в больнице имени Боткина и Филатовской больнице. Теперь к ним присоединились Госпиталь для ветеранов войн на Народной и Городская многопрофильная больница №2. В учреждениях есть все, что нужно для заботы о больных.

Отмечается, что петербуржцев также будут принимать в больнице святого Георгия, но после снятия карантина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские и итальянские врачи начали прием больных коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. Врачи дежурят круглосуточно в три смены.

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