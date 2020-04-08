В Минздраве просят россиян не обращаться в больницу без серьезной надобности

В Минздраве просят россиян не обращаться в больницу без серьезной надобности
Врачи разрываются от количества дел. Фото: pixabay.com

Просьба не касается пациентов с онкологией, болезнями сердца и эндокринной системы.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщается на официальном сайте Минздрава. Россиян просят без серьезной надобности не обращаться к врачам в период распространения коронавируса. Сейчас врачи занимаются лечением больных с новой инфекцией, и лучше их не перегружать дополнительными задачами. При этом отмечается, что пациенты с онкологией, заболеваниями сердца и эндокринной системы, а также находящиеся на заместительной почечной терапии могут рассчитывать на помощь в полном объеме.

Госпитализировать остальных пациентов или нет будет решать лечащий врач медорганиизации, за которой закреплен больной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин объявил о выплате 80 тысяч врачам, работающим с пациентами с коронавирусом.

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