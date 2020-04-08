Президент Сербии рассказал о заболевшем коронавирусом сыне

Политик надеется, что все обойдется. Сейчас парень лежит в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем президент Сербии Александр Вучич рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что его старший сын заболел коронавирусом – диагноз уже подтвердили врачи. Сейчас Данило лежит в инфекционной больнице. Вучич выразил надежду, что сын все преодолеет, выздоровеет и вернется домой. Он написал, что любит своего ребенка – так же, как и все остальные.

«Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться – не вариант»,

-пишет Вучич в посте.

Напоминаем, что в Сербии заболели более 2,6 тысяч человек, умерли 65 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве просят россиян не обращаться в больницу без серьезной надобности. Просьба не касается пациентов с онкологией, болезнями сердца и эндокринной системы.