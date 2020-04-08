В Москве умерли семь человек с положительными тестами на коронавирус

Пока что причины смерти не выявлены, но предполагается, что всему виной стала инфекция.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщает московский оперштаб. Семь пациентов умерли в столице – у каждого из них была диагностирована пневмония, они также сдавали анализы и получили положительные тесты на коронавирус. Отмечается, что у пациентов были сопутствующие заболевания сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы, а у трех больных был хронический бронхит.

Напоминаем, что в Москве больше всего заболевших – более 5,8 тысяч человек. В России же зафиксировано 8672 случая заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что президент Сербии рассказал о заболевшем коронавирусом сыне. Политик надеется, что все обойдется. Сейчас парень лежит в больнице.