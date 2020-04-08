Ученые предупреждают о рост числа жертв коронавируса

В каждой из стран количество заболевших может увеличиться приблизительно на пять тысяч.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на еженедельный отчет Имперского колледжа Лондона. Отмечается, что рост количества заболевших ожидается сразу в пяти странах – в Франции, Италии, Испании, Великобритании и США. Там в ближайшие две недели жертвами коронавируса в среднем станут по пять тысяч человек. Отмечается также, что в Италии ситуация начинает приходить в норму.

Напоминаем, что прогнозы касаются и Россию тоже. Эксперты просят граждан оставаться дома и как можно реже выходить куда-либо. Сейчас важно беречь здоровье – свое и своих близких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве умерли семь человек с положительными тестами на коронавирус.