Стали известны главные симптомы коронавируса

Стали известны главные симптомы коронавируса
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Минздрав обновил методические рекомендации и поведал о 5 главных показателях COVID-19.

Симптомы схожи с теми, что проявляются при заболевании ОРВИ. Если брать процентное соотношение, то повышенная температура встречается в 90% случаев, сухой кашель в 80%, одышка в 55%, слабость и быстрая утомляемость в 44%, а тяжесть в груди фиксируется более, чем в 20% случаев.

Помимо этого, у больного могут присутствовать боли в горле, насморк, воспаление слизистой оболочки глаз, а также потеря вкуса и способности распознавать запахи.

В данный момент в России зафиксировано 10131 случай инфицирования патогеном. Выздороветь смогли 698 человек. Не справились с болезнью и скончались 76 граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 44 новых случаев коронавируса. По состоянию на 9 апреля, в городе на Неве заболело 373 человека.

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