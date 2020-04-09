Многодетная семья из Урала ушла жить в лес, чтобы избежать заражения коронавирусом

Полиция помешала им приобщиться к жизни под открытым воздухом. На горе-родителей завели административное дело.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее брат с женой и их трое несовершеннолетних детей отправились в лес и не вернулись. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Лесных жителей нашли недалеко от поселка, где они проживали.

Отец семейства рассказал, что мера была осознанная. В лес граждане отправились с продуктами и телефоном. Сон был организован на ветках. При этом, иногда они все же планировали возвращаться в поселок, чтобы пополнять запасы провизии. Якобы, именно при таких условиях, по мнению старших представителей семьи, они смогли бы избежать заражения COVID-19.

Дети временно отправлены в центр социальной помощи. К счастью, за сутки ничего страшного с их здоровьем не произошло. Разве что, одного ребенка укусил клещ.

Родители понесут административную ответственность за то, что подвергли своих детей опасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пик развития коронавирусной инфекции может прийтись на июль.