Открытие сезона фонтанов в Петергофе перенесли из-за коронавируса

Запуск фонтанов станет возможным, когда с музеев снимут ограничения, введенные в качестве мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Напомним, до 30 апреля в Петербурге запрещены массовые мероприятия, а также, закрыты музеи. Поскольку нижний парк Петергофа является музеем, провести пуск фонтанов 25 апреля не представляется возможным. Об сообщает ТАСС с ссылкой на гендиректора ГМЗ «Петергоф» Елену Кальницкую.

Руководство музея примет решения о новой дате запуска, когда городские власти снимут ограничения. Пока что, планировать что-либо рано.

Перенесутся также традиционный весенний праздник фонтанов и запланированные мероприятия, посвященные юбилею Победы. Всему виной коронавирус, который продолжает вносить свои коррективы в планы городских учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей-заповедник «Петергоф» закрыли для посетителей из за вируса COVID-19.