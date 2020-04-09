На Амазонке нашли искусственные «лесные острова» возрастом 10 тысяч лет

Таким образом, эта часть Амазонки является одним из самых ранних центров одомашнивания растений в мире. Фото: pixabay.com

Таким образом, эта часть Амазонки является одним из самых ранних центров одомашнивания растений в мире. Фото: pixabay.com

Международная команда ученых установила, что доисторические жители дельты Амазонки около 10 тысяч лет назад создавали множество «лесных островов», чтобы одомашнивать дикие растения.

Таким образом люди, обитавшие на территории современной Боливии старались использовать для употребления в пищу дикорастущие растения. Результаты исследования опубликованы в научном издании Nature. В ходе разработки вопроса ученые совершили беспрецедентное достижение: были изучены более 60 археологических памятников, которые идентифицировали с помощью дистанционного зондирования.

То есть, невооруженным взглядом, доисторические «острова» выглядят как обыкновенные участки леса. Специалистам удалось доказать, что их специально сформировали люди.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологам удалось разгадать тайну гигантских каменных истуканов на острове Пасхи.