Тело правнука Роберта Кеннеди обнаружили недалеко от матери

Ребенок и его мать утонули шесть дней назад.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. Водолазы два дня назад обнаружили под водой тело внучки Роберта Кеннеди, 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, а в этот четверг и тело ее восьмилетнего сына. Оно находилось в 600 метрах от места, где покоилась его мать.

Напоминаем, что погибшие в день исчезновения играли у Чесапикского залива в мяч. Он упал в воду и его решили достать, поплыв за ним на каноэ. Их унесло слишком далеко от берега, больше их никто не видел живыми. Скорее всего, каноэ перевернулось и оба утонули.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело внучки Роберта Кеннеди найдено спустя несколько дней. Проискав их более суток, спасатели уже потеряли надежду их найти, но в результате тело Мейв все-таки было обнаружено.