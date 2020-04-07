Тело внучки Роберта Кеннеди найдено спустя несколько дней

Где находится тело ее восьмилетнего сына – непонятно. Поиски возобновили.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщает телеканал CBS Baltimore. Тело 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин нашли в четырех километрах от дома ее матери, а вот восьмилетнего мальчика не отыскали ни живым, ни мертвым. Спасатели возобновили поиски.

Напоминаем, что мать и сын играли на берегу Чесапикского залива второго апреля. В какой-то момент мяч мальчика угодил в воду, они решили достать его. Сев в каноэ, Мейв и Гидеон отправились в плавание – больше их живыми никто не видел. Отмечается, что они уплыли слишком далеко.

Проискав их более суток, спасатели уже потеряли надежду их найти, но в результате тело Мейв все-таки было обнаружено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине возле ручья нашли бездыханное тело мужчины. Специалисты осмотрели тело и не вывили на нем каких-либо признаков борьбы или насильственной смерти. Тем не менее, причину гибели мужчины, как и его личность еще только предстоит установить.