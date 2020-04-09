Малышева признала ситуацию Бабкиной очень серьезной

Малышева признала ситуацию Бабкиной очень серьезной
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Врач отмечает, что при этом она остается стабильной, что внушает надежду.

Об этом стало известно 9 апреля. Обо всем телеведущая и врач Елена Малышева рассказала изданию «7 дней». Она заявила, что певица Надежда Бабкина чувствует себя плохо – ее лечат в стационаре с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Таким образом, ситуация очень серьезная, но самочувствие артистки стабильное. Малышева призвал верить в лучшее.

Напоминаем, что в России с каждым днем все больше заболевших коронавирусом – подтвержденных случаев более 10 тысяч, летальных исходов 76.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Надежду Бабкину, болеющую пневмонией, перевели в закрытый инфекционный бокс. Певица и телеведущая несколько дней назад, 1 апреля, попала в больницу

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