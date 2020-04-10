Суд закрыл «Пышечную» на Новочеркасском за работу в режим самоизоляции

Суд закрыл &#171;Пышечную&#187; на Новочеркасском за работу в режим самоизоляции
Пышечную на Новочеркассом временно закрыли. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Красногвардейский районный суд приостановил деятельность кафе «Пышечная» на Новочеркасском проспекте, 43/17, литера А. Работать заведение не сможет 60 суток.

Постановление о временном закрытии кафе вынес Красногвардейский районный суд. Причиной этого стало нарушение режима самоизоляции.

Предприниматель Юрий Мусаев продолжил финансово-хозяйственную деятельность в «Пышечной», несмотря на запрет на ведение данного вида деятельности, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Временный запрет на работу общепитов в Петербурге был введен в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец петербургских ресторанов «МыЖеНаТы» и «Бутерbrodbskybar» Александр Затуливетров заявил о планах открыть заведения 15 апреля, несмотря на запрет властей.

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Суд закрыл «Пышечную» на Новочеркасском за работу в режим самоизоляции