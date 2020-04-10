Петербургский ресторатор заявил о планах открыться 15 апреля, несмотря на коронавирус

Владелец петербургских ресторанов «МыЖеНаТы» и «Бутерbrodbskybar» Александр Затуливетров намерен открыть заведения 15 апреля. Отказаться от своих планов он готов, только если в России объявят режим ЧС.

«Мы, скорее всего, не умрем от короновируса – мы просто умрём от безысходности. От душащих нас банков, от молча смотрящих на нас работников, от вопрощающих поставщиков и прищура арендодателей», — написал Затуливетров в Facebook.

Ресторатор заявил, что откроет рестораны под лозунгом: «Здесь так же безопасно, как в банках и метро». Таким образом он рассчитывает привлечь внимание к тому, что банки, метро, продуктовые и общественный транспорт продолжают функционировать, в то время как общепиты простаивают.

По словам Затуливетрова, последней каплей для него стало письмо от Альфа-банка. Организация уведомила ресторатора о необходимости внести платеж. Не так давно он взял кредит, однако даже его не хватит, чтобы покрыть расходы за март. Бизнесмен потратил 870 тыс. рублей в одном ресторане и 1 млн 300 — в другом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению экспертов половина кафе и магазинов Петербурга может закрыться из-за антикоронавирусных мер.