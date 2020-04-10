В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
У всех умерших были сопутствующие заболевания. Фото: Baltphoto

В столичной Коммунарке за прошедший день умерло еще 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция COVID19«.

Об этом вечером 10 апреля заявили в оперативном штабе по борьбе с опасным заболеванием. Среди умерших не только пожилые, но и молодые пациенты. По официальным данным, погибшим было от 39 до 84 лет. У 39летнего пациента причиной смерти стала острая респираторная недостаточность и отек мозга, передают в оперштабе. Отмечается, что все жертвы имели сопутствующие заболевания, такие как: сахарный диабет, пиелонефрит, гипертония и атеросклероз.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на сегодняшний день во всем мире более полутора тысяч инфицированных COVID19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по информации университета Хопкинса в США, количество жертв коронавируса в мире превысило порог в сто тысяч человек.

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