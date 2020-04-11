Ученый из Петербурга назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов заявил, что разработка вакцины, которая должна защитить россиян от заражения коронавирусом, займет около года.

Речь идет о ДНК-вакцине, которая, по словам ученого, является «очень безопасной».

«ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них разрабатывается иммунитет. Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить», — отметил профессор, сообщает «Пятый канал».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились.

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