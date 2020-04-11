В Петербурге на карантине из-за коронавируса находятся 5612 человек

Раньше предполагалось, что болезнь опасна только для пожилых, однако последние данные опровергают эту информацию. Фото: pixabay.com

Раньше предполагалось, что болезнь опасна только для пожилых, однако последние данные опровергают эту информацию. Фото: pixabay.com

Оперативный штаб города по борьбе с коронавирусом опубликовал актуальную информацию по заболеванию.

Всего на обязательном карантине находится 5612 жителей Северной столицы. На обсервации в пансионате «Заря» находятся 48 петербуржцев. В домашних условиях соблюдают самоизоляцию 3128 горожан. Из общего числа, 2436 горожан являются контактными, то есть имели контакт с пациентами, с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки 7554 человека были обследованы на наличие COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 80 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество инфицированных увеличилось 488. На них приходится 66 случаев выздоровления. Скончались от вируса 4 человека. У погибших, помимо вируса, существовали другие заболевания, которые и могли спровоцировать летальных исход.