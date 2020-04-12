В Госдуме предлагают расширить поддержку нуждающихся семей на фоне пандемии коронавируса

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил расширить меры поддержки нуждающихся семей.

Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Депутат также предлагает распространить меры поддержки не только на многодетные и малообеспеченные семьи, но и на семьи с детьми-инвалидами и лиц, ухаживающих за нетрудоспособными взрослыми. По его словам, нужно организовать выдачу продуктовых наборов для детей и нетрудоспособных взрослых граждан.

Он призвал обеспечить такие семьи средствами индивидуальной защиты, а нуждающихся детей – устройствами для дистанционного обучения.

Кроме того, парламентарий предложил увеличить сумму выделяемых пособий и компенсировать родителям потерянный из-за коронавируса доход.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о финансовой помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет. Пособия на каждого ребенка предусмотрены для семей, доход которых меньше прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума на ребенка. Приблизительно, сумма составит 5500 рублей. Выплатами будут обеспечены около 2 миллионов детей в России. Из бюджетов для реализации оказания финансовой поддержки семьям было выделено 136,4 млрд рублей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 13 584 человек, умерли 106. При этом 1045 пациентов вылечились.

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