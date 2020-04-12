В Москве временно запретили гулять с детьми в коляске

В Москве временно запретили выходить на улицу погулять с ребенком в коляске. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, сейчас необходимо соблюдать режим самоизоляции. Поэтому такие прогулки временно запрещены», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве сейчас запрещено выходить на пробежки и заниматься спортом на спортивных площадках.

Москве со следующей недели вводятся спецпропуска для перемещений по городу. Соответствующее заявление сделал мэр города Сергей Собянин. По словам мэра, городские власти будут постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.

В Москве за минувшие сутки выявлено 1306 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев заражения в 52 российских регионах и 24 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 15 770 зараженных, 130 погибших, выздоровели 1291 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.