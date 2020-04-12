Смольный опроверг информацию о нехватке аппартов ИВЛ в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Комитет по здравоохранению опроверг информацию о нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Петербурге. Сообщения об этом ведомство называет фейком.

«Мы не ощущаем дефицита аппаратов ИВЛ, в городских стационарах сейчас свободны 400 аппаратов», — сказал председатель комитета Дмитрий Лисовец.

В Петербурге на сегодняшний день достаточно коек и аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом. В городских стационарах на аппаратах находится десять пациентов с подтверженным COVID-19.

Как сообщает городской оперативный штаб, на данный момент в Петербурге имеется 3 тыс. 865 коек для коронавирусных больных. Из них около 1 тыс. 800 имеют кислородную подводку. Свободными остаются более 1 тыс. коек.

По словам Лисовца, уровень заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос, но соответствует пиковым сезонным значениям.

Проверкой по факту распространения фейковых сообщения занялись правоохранительные органы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 69 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 557.