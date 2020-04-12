Бориса Джонсона выписали из больницы, но не отпустили на работу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы St Thomas Hospital. Курс лечения он проходил после того, как заразился коронавирусом.

По совету медиков Джонсон пока не вернется к работе. Лечение он продолжит на дому, уточнили в канцелярии премьера.

Джонсон поблагодарил всех сотрудников St Thomas Hospital за оказанную ему помощь.

Напомним, 27 марта стало известно, что британский премьер-минситр Борис Джонсон заразился коронавирусом. Политик самоизолировался в своей резиденции на Даунингр-стрит, но продолжил работу. Состояние Джонсона ухудшилось вечером в понедельник. Его госпитализировали 5 апреля для планового обследования, а на следующий день перевели в палату интенсивной терапии. Подключение к ИВЛ ему не понадобилось, состояние его медики оценивали как стабильное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Джонсон вероятно сможет вернуться к работе только через месяц.