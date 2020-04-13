Вирусолог рассказал, что будет после отмены режима самоизоляции

Снятие самоизоляции не будет «резким» и «полным». Фото: Pixabay

Снятие самоизоляции не будет «резким» и «полным». Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн считает, что россияне не сразу смогут вернуться к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля.

Он также отметил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране режим самоизоляции будет продлен, сообщает НСН.

По его словам, снятие самоизоляции не будет «резким» и «полным».

«Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — пояснил вирусолог.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

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