Бизнес в России не получит компенсации за простой во время пандемии

Бизнес в России не получит деньги за простой производства в период пандемии коронавируса.

Для получения страховых выплат необходимо, чтобы имуществу был нанесен материальный ущерб, как при пожаре или наводнении, пишут «Известия».

По словам экспертов, от коронавируса таких потерь нет. Обычное страхование предусматривает возмещение только в таком случае.

В полисах российских предпринимателей, которые перестраховывают риски за рубежом, скоро может появиться оговорка об исключении любых рисков, связанных с коронавирусом, которая была утверждена лондонским страховым рынком Lloyd’s.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил, что бизнес в России столкнулся косвенными убытками во время пандемии в виде снижения продаж по ряду направлений на свыше 50%.

Ранее ведущие бизнес-объединения решили обратиться к властям и рассказать, какая помощь действительно позволит бизнесу остаться на плаву. По данным ЦСР, после введения режима самоизоляции 30% компаний заставили сотрудников взять отпуска за свой счет, хотя это и незаконно. Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям. Из-за ограничительных мер рискам банкротства подвержены 28% российских компаний, и в наиболее сложном положении сейчас находятся предприятия в сфере торговли, транспорта, недвижимости и строительства, под ударом и весь сектор услуг. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина бизнес-объединения предложили временно (хотя бы на полгода) признать пострадавшими от пандемии не отдельные отрасли, а все сферы экономики. На время вынужденных «каникул» компании хотят освободиться от налоговых платежей и получить субсидии на зарплаты сотрудникам и выплаты платежей за аренду, лизинг и кредиты.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские предприниматели обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть до 30% денег, выплаченных государству в качестве страховых взносов.