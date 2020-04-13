В ВОЗ объяснили, в каких случаях маски могут нанести вред

В ВОЗ объяснили, в каких случаях маски могут нанести вред
Медицинские маски и антисептики вошли в список товаров первой необходимости. Фото: unsplash,com

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о том, что использование масок при игнорировании остальных мер по профилактике коронавируса повышает риск заражения.

Она отметила, что если носить маску, но при этом не соблюдать дистанцию и не мыть руки, то человек точно заболеет.

«Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

При этом она отметила, что физическая дистанция защищает от заражения лучше маски.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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