Масяня выступила с обращением к россиянам по поводу коронавируса

Петербургский художник Олег Куваев опубликовал в соцсетях серию мультфильма про Масяню, посвященную ситуации с коронавирусом.

Таким образом художник поучаствовал в марафоне #минусвирус. В новом ролике Масяня смеется над теми, кто игнорирует рекомендации врачей во время разгара пандемии.

Масяня говорит, что труд врачей начали ценить именно сейчас и отмечает, что медики и раньше трудились во благо граждан.

«Только вам было пофиг. И вот вдруг вирус наехал и вспомнили — когда приперло», — злорадствует она.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 853 155 человек. Скончались 114 247, при этом 423 554 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 15 770 человек, умерли 130. При этом 1 291 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.