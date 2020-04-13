В Финляндии число заражённых коронавирусом увеличилось до 3064 человек

В соседней для Петербурга Финляндии за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом.

В Финляндии 13 апреля всего 3064 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19), сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

По последним данным, 235 человек находились в больнице, из них 77 в реанимации, 56 умерли. Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Отметим, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку инфекции пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев заражения в 62 российских регионах и 18 смертельных случая. Всего в стране сейчас 18 328 зараженных, 148 погибших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.