Голикова: в Москве и Подмосковье к следующей неделе увеличится количество больных коронавирусом

Нарастание случаев инфицирования COVID-19 началось в России (в большей степени в Москве) началось 16 марта. По состоянию на 13 апреля в стране прошло два инкубационных периода. Если обратить внимание на развитие коронавируса в других странах, уже в ближайшее время можно будет понять, растет заболеваемость или выходит на плато.

В связи с этим, на этой и следующей неделе в Москве и области будет фиксироваться увеличение количества заболевших. При этом, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова высказала надежду, что стране удастся выйти на плато и зафиксировать заболеваемость на одном уровне.

При этом, другие регионы РФ отстают на 3-4 недели по развитию болезни. Поэтому, система здравоохранения должна быть максимально готова.

Прежде всего, очень важно, чтобы жители регионов соблюдали самоизоляцию, но не все в этом плане проявляют сознательность, отметила Голикова.

Напомним, сегодня, 13 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о возможном привлечении средств Минобороны для борьбы с COVID-19.