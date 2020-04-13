Путин: непринятые вовремя меры по борьбе с коронавирусом — преступная халатность

Непринятые вовремя меры по борьбе с коронавирусом будут расцениваться как преступная халатность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ в понедельник, 13 апреля.

«Если не будет что-то вовремя доделано, буду это рассматривать как преступную халатность», — заявил он.

Путин добавил, что рост скорости распространения коронавируса в отдельных регионах России — результата разгильдяйства. Он призвал специалистов на местах, глав субъектов, врачей и руководителей предприятий серьезнее отнстись к рекомендациям и требованиям санитарных врачей.

В России подтверждено 18 тыс. 328 случаев коронавируса. Вылечились 1 тыс. 470 пациентов, скончались 148 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в России не в лучшую сторону. По словам Путина, количество заболевших растет и новые пациенты переносят инфекцию тяжелее.