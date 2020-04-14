В Петербурге в условиях коронавируса стали в шесть раз реже воровать люки

В Петербурге более чем в шесть раз снизилось число краж люков. С января по март в городе совершили всего семь похищений.

Два чугунных люка на балансе ГУП «ТЭК СПб» исчезли в Кировском районе, еще пять — в Красногвардейском. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года было похищено 45 люков.

Как уточнили в пресс-службе ТЭКа, все кражи произошли в январе, после новогодних праздников. В феврале и марте злоумышленники не похитили ни одного люка.

Ущерб от похищения семи арматур оценивается в 33 тыс. рублей. В прошлом году ТЭК понес убытки в 255 тыс. из-за кражи люков.

Всего филиал тепловых сетей ТЭКа обслуживает порядка 6 тыс. тепловых камер и 43,5 тыс. дренажных колодцев. На них установлено более 68,6 тыс. крышек люков.

Ранее об аналогичной динамике сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».