В Петербурге задержали сбежавшего пациента с подозрением на COVID-19

Ранее мужчина покинул Александровскую больницу, где находился на карантине, пока дожидался результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Найти беглеца у него дома не удалось.

О его пропаже стало известно 14 апреля. Уже ночью 15 апреля его удалось задержать в Гатчине, куда он приехал к своей знакомой.

Стоит отметить, что мужчина был защищен — на руках были перчатки, а на лице защитная маска. Только сотрудников полиции это не очень впечатлило, поэтому 33-летний нарушитель вновь был отправлен в стационар. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ближайшее время ожидается возбуждение уголовного дела по данному инциденту. Помимо этого, устанавливаются граждане, которым не повезло контактировать с мужчиной в период его незаконной отлучки из медучреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали машину вымышленного отдела по борьбе с COVID-19.