В Германии частично снимут карантинные меры

Уже в начале мая откроются школы и парикмахерские. Власти уверяют, что не теряют бдительность.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем пишет Bloomberg. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели. Это значит, что смогут открыться магазины площадью не более 800 квадратных метров – в том числе веломагазины и книжные. С 4 мая заработают школы и парикмахерские.

Меркель уверяет, что власти не теряют бдительность и продолжают следить за развитием ситуации. Она назвала достигнутые результаты не очень значительными для полного возвращения к нормальной жизни. Ожидается, что Германия будет соблюдать ряд мер на протяжении нескольких месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Карелии возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе. Информацию мог разместить житель Петрозаводска.