В Чехии собираются ослаблять карантин

Речь идет о постепенно снятии мер предосторожности из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Вице-премьер и глава минпромторга Карел Гавличек объявил о постепенном ослаблении карантина на пресс-конференции. Он отметил, что правительство рассмотрело график и полностью с ним согласилось. Гавличек подчеркнул, что власти будут следить за ситуацией с распространением коронавируса и если что корректировать планы.

Так, с 20 апреля в стране заработают ремесленные мастерские, фермерские рынки, автобзары и автосалоны. Чехи наконец смогут жениться, но приглашать можно не более десяти человек, и заниматься спортом в небольших группах. 27 апреля в Чехии заработают магазины площадью до 200 квадратных метров, в мае начнут открывать более крупные магазины. Через месяц в стране хотят открыть общепит, парикмахерские, салоны красоты, галереи и даже зоопарки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии частично снимут карантинные меры.