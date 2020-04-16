Петербуржцы отказались сдать тесты на коронавирус и оказались в суде

Два административных дела по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ зарегистрировал мировой судья судебного участка №154.

Алексей Теселкин и Александра Сербина еще 20 марта отказались поехать с больницу после того, как было выяснено, что они контактировали с больным острой респираторной вирусной инфекцией. Дело в том, что гражданин, с кем общались нарушители, прибыл из страны, в которой обстоит непростая эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Помимо этого, граждане даже не удосужились пройти медицинское обследование и сдать необходимые тесты на выявление болезни.

Материалы дел приняты к производству, после чего суд решит, к какой ответственности привлекут петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве оштрафовали за поход в магазин живущего с больным коронавирусом мужчину.