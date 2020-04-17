Количество бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 50%

Количество бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 50%
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Инфицированный гражданин даже может не знать, что он болен, но при этом может заражать всех, с кем он контактирует.

Если еще пару недель назад, количество случаев протекания коронавируса без соответствующей симптоматики достигало максимум 20%, то в настоящий момент цифра стала весьма значительнее — 50%. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции в эфире канала «Россия 24».

Также, Попова отметила, что в России стало проводиться намного больше тестов на выявление заболевания. По стране каждый день проводятся более 103 тысяч исследований.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 32008 случаев COVID-19. На последние сутки пришлось 4070 случаев из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом в Петербурге пойдет на спад к осени. На данный момент, в Северной столице подтверждено 1507 случаев коронавируса.

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