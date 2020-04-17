На въездах в Карелию из-за коронавируса организуют КПП

Контроль на въезд в республику будет осуществляться с 22 апреля.

Пункты КПП оборудуют на 5 дорогах. Таким образом будут контролироваться перемещения водителей, которые ходят въехать в Карелию из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей. О подписании данного распоряжения стало известно сегодня, 17 апреля. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

Помимо этого, в четырех городах Карелии установлен специальный режим. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, ограничивается въезд в Костомукшу, Питкяранту, Сегежу и Кондопогу.

Согласно последней информации, в республике зафиксировано 15 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карелии с 16 апреля разрешат работу малых и средних предприятий. Речь идет о тех организациях, где работники не контактируют с клиентами лично.