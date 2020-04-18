Жителям Татарстана запретили находиться в магазинах без защитных масок

Специальное поставление было подписано правительством республики.

Начиная с 20 апреля, местные жители не будут иметь право посещать магазины и общественный транспорт без медицинских масок или защитных респираторов. Информация об этом появилось на сайте правовой информации Татарстана.

Примечательно, что со средствами защиты в республике все весьма печально. Дефицит масок там фиксируется с марта.

Лишь 10 апреля в Казань из Китая прибыли линии для производства медицинских средств. С помощью них будет реализовано изготовление 15 млн масок в месяц. Но первоочередно ими будут обеспечиваться больницы и организации, продолжающие деятельность в Татарстане.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы способы продезинфицировать маски. В случае крайней необходимости, можно постирать и одноразовую маску.