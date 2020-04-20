В ГЖИ сменился глава, предыдущего уволили

Владимир Зябко покинул свой пост спустя 17 лет после вступления в должность.

Об этом стало известно сегодня, 20 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба Смольного. Новой главой Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга назначили Ольгу Акацевич. Ее предшественник, Владимир Зябко, уволен – он занимал должность с 2003 года, то есть на протяжении 17 лет. Каковы причины его ухода – не уточняется.

Об Ольге Акацевич известно, что она работала заместителем главы администрации Приморского района. Она координировала и контролировала деятельность отдела районного хозяйства и отдела благоустройства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава Хакасии освободил от должностей своего заместителя, подозреваемого во взятке. Коновалов подчеркнул, что, если Новиков действительно виноват в преступлении, он должен понести серьезное наказание по всей строгости закона