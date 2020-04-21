Фасады зданий Петербурга окрасят в новые цвета

Расширить список колеров решили впервые за 54 года.

Утвержденная еще в Ленинграде палитра состояла из 40 цветов. Сейчас список пополнился 74 новыми цветами. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре.

Изначальная база была создана усилиями кропотливого труда ленинградских архитекторов, художников и реставраторов. Специалисты расчищали штукатурки на зданиях различных годов постройки, чтобы увидеть оригинальные цвета. Позднее, в палитру были добавлены те цветовые решения, которые были характеры для различных стилей направлений архитектуры в различные времена: барокко, классицизм, эклектики, модерна и многих других.

С помощью эталонной базы и уже имеющейся систематизированной информации о фасадах зданий, облаченных в различные цвета, специалисты создали новую палитру.

Стоит отметить, что все новые цвета не будут выделяться среди привычных решений, а вполне гармонично впишутся в облик города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за 10 лет приведут в порядок фасады 255 зданий.