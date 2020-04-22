Мишустин призвал глав регионов работать не только для отчета

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов работать для обеспечения граждан необходимым во время коронавируса, а не для формального отчета.

Он отметил, что люди должны быть уверены в том, что что их обеспечат своевременной медицинской помощью, средствами защиты, оборудованием и т.д, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 588 864 человека. Скончались 180 584, при этом 1706 817 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 57 999 человек, умерли 513. При этом 4 420 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.