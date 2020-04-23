Владелец S7 спрогнозировал сроки восстановления международного авиасообщения

"Авиакомпании никогда не умирают от того, что у них слишком мало самолетов, всегда умирают от того, что их слишком много. И никогда не умирают от отсутствия прибыли. Они умирают, когда у них заканчивается кэш, и их перестают заправлять", - подытожил бизнесмен. Фото: pixabay.com