Владелец S7 спрогнозировал сроки восстановления международного авиасообщения

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев считает, что ожидать восстановления международного авиасообщения следует не раньше апреля следующего года.
По мнению бизнесмена, раньше открыть небо не получится из-за второй волны коронавирусной инфекции, которая неизбежно накроет мир. Новая вспышка коронавируса обусловлена отсутствием коллективного иммунитета среди населения, так как ограничительные меры и карантинные мероприятия не позволяют выработать его, цитирует РИА Новости.
Соответственно, рассуждает Филев, в момент второй волны государство будет вынуждено поступить аналогичным образом, что опять же усложнит борьбу с болезнью. Предприниматель также подсчитал, что падение пассажиропотока со 120 млн до 60 млн пассажиров заставит авиакомпании поднять цены в 3 раза, однако граждане не осилят таких цен. Поэтому на рынке могут остаться лишь крупнейшие перевозчики: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Владимир Путин предложил выделить 23 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний.