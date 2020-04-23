Владелец S7 спрогнозировал сроки восстановления международного авиасообщения

Владелец S7 спрогнозировал сроки восстановления международного авиасообщения
"Авиакомпании никогда не умирают от того, что у них слишком мало самолетов, всегда умирают от того, что их слишком много. И никогда не умирают от отсутствия прибыли. Они умирают, когда у них заканчивается кэш, и их перестают заправлять", - подытожил бизнесмен. Фото: pixabay.com

Владелец авиакомпании S7 Владислав Филев считает, что ожидать восстановления международного авиасообщения следует не раньше апреля следующего года.

По мнению бизнесмена, раньше открыть небо не получится из-за второй волны коронавирусной инфекции, которая неизбежно накроет мир. Новая вспышка коронавируса обусловлена отсутствием коллективного иммунитета среди населения, так как ограничительные меры и карантинные мероприятия не позволяют выработать его, цитирует РИА Новости.

Соответственно, рассуждает Филев, в момент второй волны государство будет вынуждено поступить аналогичным образом, что опять же усложнит борьбу с болезнью. Предприниматель также подсчитал, что падение пассажиропотока со 120 млн до 60 млн пассажиров заставит авиакомпании поднять цены в 3 раза, однако граждане не осилят таких цен. Поэтому на рынке могут остаться лишь крупнейшие перевозчики: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Владимир Путин предложил выделить 23 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
S7 Airlines возобновление авиасообщения коронавирус пандемия петешествия россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге еще три человека скончались от коронавируса
Госпитализированную Татьяну Буланову готовят к выписке
Владелец S7 спрогнозировал сроки восстановления международного авиасообщения
Авиакомпания «Россия» отменила до конца мая все рейсы между ...
В Петербурге зафиксирован 191 случай коронавируса
Количество киберпреступлений из-за коронавируса превысило показатели ...
Петербург не попал в список возможных городов для доигровки РПЛ
Пьяного петербуржца избили и оставили без связи и денег