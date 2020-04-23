Число зараженных коронавирусом в Ленобласти достигло 576 человек

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 576. Фото: lenobl.ru

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 576. Фото: lenobl.ru

За сутки в Ленобласти зарегистрировано 39 новых случаев коронавируса.

Таким образом число зараженных коронавирусом достигло 576, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Коронавирус выявлен во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском, Тосненском и Волосовском районах. Новые случаи подтверждены в Мурино, Кудрово, Рощино, Пушном, Монделево, Ивановке, Шпаньково, Новоселье и Всеволожске.

При этом выздоровели 56 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.