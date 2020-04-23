Принимать больных с коронавирусом начнут еще 4 больницы Петербурга

Город увеличивает количество стационаров для оперативного размещения инфицированных граждан.

В настоящее время с COVID-19 работают медики в 9 учреждениях — Больница имени Боткина, Городская многопрофильная больница №2, Больница святого Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Покровская больница, Городские больницы №20 и №40, а также детская больница имени Н.Ф Филатова.

С 28 апреля свои двери для гражданам с положительным тестом на коронавирусную инфекцию откроют еще 4 стационара — Мариинская больница, Больница имени Семашко, Больница имени Святой Ольги и Больница №15. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге развернуто более 4000 коек для больных COVID-19. В дальнейшем запланировано их увеличение.