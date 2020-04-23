Принимать больных с коронавирусом начнут еще 4 больницы Петербурга

Принимать больных с коронавирусом начнут еще 4 больницы Петербурга
Александровская больница в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Город увеличивает количество стационаров для оперативного размещения инфицированных граждан.

В настоящее время с COVID-19 работают медики в 9 учреждениях — Больница имени Боткина, Городская многопрофильная больница №2, Больница святого Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Покровская больница, Городские больницы №20 и №40, а также детская больница имени Н.Ф Филатова.

С 28 апреля свои двери для гражданам с положительным тестом на коронавирусную инфекцию откроют еще 4 стационара — Мариинская больница, Больница имени Семашко, Больница имени Святой Ольги и Больница №15. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге развернуто более 4000 коек для больных COVID-19. В дальнейшем запланировано их увеличение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больницы комитет по здравоохранению коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Петербургом уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен ВОВ
Минпромторг РФ не нашел причин для сдерживания цен на продукты
В УФАС рассказали, почему в Петербурге подорожали имбирь и лимоны
В Финляндии от коронавируса погибли 172 человека
В России стартовали предзаказы на новый iPhone SE
Обзор ставок на матч Реал Мадрид – Эйбар
У исторического здания рядом с Казанским собором произошло обрушения фасада
Горбачев назвал виновных в распаде СССР и провале перестройки