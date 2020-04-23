В Финляндии от коронавируса погибли 172 человека

В соседней для Петербурга Финляндии выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки 23 человека умерли, общее число погибших составило 172 человека.

В Финляндии 23 апреля всего 4284 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)», сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 657 611 человек. Скончались 185 318, при этом 729 910 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 62 773 человек, умерли 555. При этом 4 891 пациент вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собранная среди зараженных коронавирусом пациентов статистика показала, что признаками заболевания являются не только лихорадка и кашель.